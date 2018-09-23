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İzmir'de hafriyat kamyonu devrildi, 1 ölü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 20 metre yüksekliğindeki dolgu alandan aşağıya düşen hafriyat kamyonununşoförü hayatını kaybetti.

23 Eylül 2018 Pazar 14:06
İzmir'de hafriyat kamyonu devrildi, 1 ölü!

Halis Dursun'un kullandığı 37 RC 870 plakalı kamyon, Laka Köyü yakınlarında bulunan hafriyat dökme sahasına girdiği sırada, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki dolgu alandan aşağıya düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dursun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

AKS 110 ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Dursun'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Halis Dursun'un, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 14:06
  1. İzmir
  2. Bayraklı
  3. Hafriyat kamyonu devrildi
  4. şoför hayatını kaybetti
  5. iş kazası

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