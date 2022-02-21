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Aktüel İzmir'de gölde kadın cesedi bulundu
Aktüel

İzmir'de gölde kadın cesedi bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:43:00 -
İzmir'de gölde kadın cesedi bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde kadın cesedi bulunduğu bildirildi.

Piknik yapmak amacıyla göl kenarına giden vatandaşlar, suda hareketsiz bir kişi olduğunu görünce durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik bilgileri çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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