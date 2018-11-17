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İzmir'de genç kadın annesini bıçaklayıp, intihar etti

Annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçaklayarak ağır yaralayan Selma Ç., evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:41
İzmir'de genç kadın annesini bıçaklayıp, intihar etti

Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Selma Ç., geçen Perşembe Goncalar Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçakladı. 4 bıçak darbesi alan Kadriye Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Kadriye Ç., komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eve gelen polis ekipleri, Selma Ç.'yi gözaltına aldı.

EVE GELİP İNTİHAR ETTİ

Polis merkezindeki işlemlerden sonra serbest bırakılan Selma Ç., saat 02.30 sıralarında, evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Selma Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kızı tarafından bıçaklanan Kadriye Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü bildirildi.

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:41
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  8. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • hülya aydınhülya aydın9 dk önce
    polis kesin annesini öldürdüğünü söylemiştir diye mantıklı bir düşüncem var. bu bir şizofreni vakasıdır. ve onlar uyurken bile bıçakla insanın vücudunu çizerler. çünkü birşey onlara öldürmesini söyler. erkek kardeşimden biliyorum. ama o yapamaz ve allahtan korkardı. bu tür şizofreni vakaları cindendir.
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