İzmir’de filler için yeni önlem

İzmir Doğal Yaşam Parkı doğada nesli tükenme tehdidi altındaki birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de dev cüsseleriyle tanınan Asya filleri. Parkta görev yapan personel, ayak bakımı hayati önem taşıyan filler için özel bir program uyguluyor.

Park, Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapıyor ve nesli tehdit altındaki Asya fillerinin sağlıklı ve güvenli yaşam sürdürebilmeleri için özel bakım programları uyguluyor. Doğal Yaşam Parkı'ndaki Asya fillerinin ayakları, haftada iki kez düzenli olarak kontrol ediliyor. Ayak tabanındaki küçük çatlaklar, taş, çivi veya benzeri yabancı cisimlerin batması filler için hayati risk oluşturabiliyor. Bu nedenle hijyen ve periyodik bakım vazgeçilmez bir uygulama olarak yürütülüyor.