İzmir'de FETÖ'den açığa alınan yüzbaşı, görevli olduğu askerlik şubesi önünde intihar etti

Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı iken 2,5 ay önce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K., dün gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binanın önüne geldi.

Askerlik şubesinde görevli, nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden tabancasını çekip alan Fatih Uğur K., başına ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Özel güvenlik görevlisi şok yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih Uğur K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Fatih Uğur K.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.