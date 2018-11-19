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İzmir'de feci kaza

Gaziemir ilçesinde panelvanın çarptığı kadın polis ağır yaralandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:18
İzmir'de feci kaza

İzmir'in Gaziemir ilçesinde panelvanın çarptığı kadın polis ağır yaralandı.

İzmir'den Torbalı istikametine giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru B.K'ye (28) çarptı.

Ağır yaralanan B.K, ambulansla kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralanan B.K. için polis telsizinden kan anonsu yapıldı.

B.K'nin kontrol noktasında görevli olduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kaza yerinde inceleme yaptı.

Panelvanın sürücüsü S.A. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:18
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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