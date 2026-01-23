  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü isme uyuşturucu gözaltısı Fransa’da NATO isyanı! Solcular Macron’a resti çekti: "Bu kirli ittifaktan derhal ayrılalım!" Bakan Tunç’tan Minguzzi davası açıklaması: Taviz yok, adalet eksiksiz tecelli etti İSKİ, içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece Barajı'na atık su akıttı İSKİ'den bir skandal daha Prens Harry mahkemede: ‘Hayatımızı cehenneme çevirdiler’ Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi” Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi
Yerel İzmir’de feci kaza!
Yerel

İzmir’de feci kaza!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
İzmir’de feci kaza!

İzmir’in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İzmir’in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü Murat Özcan(20), itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Foça ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Hacı Limanı Küme Evler Sanat Evi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Foça yönünden gelen Betül Eyüboğlu Şimşek(36) yönetimindeki 35 CUP 884 plakalı otomobil ile Bağarası istikametinden gelen Murat Özcan idaresindeki 35 AR 758 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan ve durumu ağır olan sürücü Murat Özcan bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Aynı otomobilde bulunan yaralı 4 kişi de ambulanslara alınarak Aliağa ve Foça Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olan diğer otomobilin sürücüsü Betül Eyüboğlu Şimşek de ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kocaeli’nde feci otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Kocaeli’nde feci otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Yerel

Kocaeli’nde feci otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kazada 1 kişi öldü! TEM’de dehşet anları
Korkunç kazada 1 kişi öldü! TEM’de dehşet anları

Aktüel

Korkunç kazada 1 kişi öldü! TEM’de dehşet anları

Kazalardan sonra trenler duracak! İspanya’da makinistlerden grev kararı
Kazalardan sonra trenler duracak! İspanya’da makinistlerden grev kararı

Dünya

Kazalardan sonra trenler duracak! İspanya’da makinistlerden grev kararı

Sancaktepe'de korkutan kaza! İETT otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Sancaktepe'de korkutan kaza! İETT otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Gündem

Sancaktepe'de korkutan kaza! İETT otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23