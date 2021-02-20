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Yerel İzmir'de feci kaza
Yerel

İzmir'de feci kaza

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:05:00 -
İzmir'de feci kaza

Edinilen bilgiye göre kaza saat 01.00 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Üçyol istikametinden Buca istikametine seyir halinde olan Abdulhaluk Ş. (29) yönetimindeki 35 APZ 498 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca sonra refüje çarptı.

Meydana gelen kaza sebebiyle motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklenirken, yaralanan motosiklet sürücüsünü gören diğer sürücüler kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Abdulhaluk Ş., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Abdulhaluk Ş'nin seyir esnasında kask takmadığı ileri sürülürken, kaza yerinde bulunan içki şişesi de dikkat çekti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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