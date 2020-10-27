İzmir'de fabrika yangınına müdahale ederken kanala düşen teknisyen öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de fabrika yangınına müdahale ederken kanala düşen teknik emniyet teknisyeninin hayatını kaybettiği bildirildi.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'den yapılan açıklamada, saat 15.00 civarında şirketin Etilen Oksit Fabrikası'nda yangın çıktığı belirtildi.

Yangına müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangını söndüren teknik emniyet ekibimizden 3 çalışma arkadaşımız, fabrika yakınında bulunan deşarj kanalına düşmüştür. İki çalışanımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilirken teknik emniyet teknisyeni olarak görevli çalışma arkadaşımız maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yaşanan bu elim olay ve acı kaybımız nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğumuzu belirtir, SOCAR Türkiye ailesi olarak hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Bu zor süreçte arkadaşımızın ailesinin yanında olacağımızı ve gereken her desteği vereceğimizi bildiririz."