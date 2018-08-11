İzmir'de fabrika yangını

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın sündürüldü.

Ulukent Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren plastik boru fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İş yerinde çalışanlar yangına müdahale ederken durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangına 20 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı.

Yangına müdahale eden işçilerden Serhat Korkmaz, olayın yol kenarında yanan otların fabrika bahçesine sıçramasından kaynaklandığını öne sürerek, "İtfaiye ekipleri gelinceye kadar arkadaşlarla yangına müdahale ettik. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti." dedi.

Yangın nedeniyle fabrikanın bahçesinde bulunan plastik borularda ve bir depoda hasar oluştu.