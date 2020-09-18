İzmir'de evlat nöbeti tutan baba, asker olmak için dilekçe verdi

İZMİR (AA) - Terör örgütü PKK tarafından kızı 9 yıl önce dağa kaçırılan baba Mehmet Laçin, gönüllü asker olmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

HDP İzmir il binası önünde şubattan bu yana evlat nöbeti tutan Laçin, kızının fotoğrafıyla geldiği Yenişehir Askerlik Şubesine gönüllü askerlik için dilekçe ile başvurdu.

Laçin, gazetecilere yaklaşık 10 senedir kızını kurtarmak için mücadele verdiğini anlattı. Kızının HDP tarafından elinden alındığını ifade eden Laçin, "Ben müdahale ettim, beni darbettiler. Bunların kulağı var duymuyor, gözü var görmüyor. Son çare hukuk mücadelemi başlattım." diye konuştu.

Kızını terör örgütünün elinden kurtarmak istediğini vurgulayan Laçin, şöyle devam etti:

"Kızımı kurtarmak için elimden ne gelirse yaparım. Kızımı kurtarmak, vatanımı savunmak için, Allah beni evlatsız da vatansız da yapmasın, ben asker olmak istedim. Neticede ne cevap verilir bilmiyorum. Çırpınıyorum. Mücadele ediyorum."

- "HDP beni tehdit ediyor"

Laçin, kızının kaçırılmasıyla ilgili HDP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, bunun ardından tehdit edilmeye başlandığını aktararak, "HDP beni tehdit ediyor. 'HDP aleyhine açtığın davayı geri al, senin için iyi olmaz' diyorlar. Kaybedeceğim neyim kalmış. Bir evladım vardı elimden aldınız." diye konuştu.

Baba Laçin, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Lise son sınıf öğrencisiyken HDP tarafından kaçırılıp terör örgütü tuzağına düşürülen kızımın kurtarılması için hiç durmadım, çırpındım. HDP Diyarbakır ve İzmir binalarında evlat ve vatan nöbeti tutmaktayım. Kızımı kurtarmak, vatanımı savunmak için asker olmak isterim. Sınırı geçip HDP militanları olan PKK ile çarpışmak isterim."























