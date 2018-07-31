İzmir'de eski emniyet müdürüne FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezası
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Bergama İlçe Emniyet Müdürü Ayhun Yumrukkaya 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.31 Temmuz 2018 Salı 14:27
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Yumrukkaya ve avukatı hazır bulundu.
Dosya kapsamındaki elde edilen deliller, dinlenilen tanık ifadeleri göz önünde bulunduran duruşma savcısı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Yumrukkaya'nın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan mahkumiyetine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.
Yumrukkaya, kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, örgütün sohbetlerine katılmadığını iddia ederek, aleyhine ifade veren tanıkların da beyanlarını kabul etmediğini savundu.
7,5 YIL HAPİS CEZASI
Hakkında, ByLock dışında, somut bir delilin dosyaya girmediğini ileri süren Yumrukkaya, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduğundan ailesinin mağduriyet yaşadığını anlatarak beraatini ve tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı Yumrukkaya'nın tahliyesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle 2016'nın ağustos ayında tutuklanmıştı.
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