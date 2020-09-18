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Aktüel İzmir'de eşinin ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kişi serbest bırakıldı
Aktüel

İzmir'de eşinin ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kişi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:15:59 -
İzmir'de eşinin ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kişi serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili tutuklanan eşi, ölüm raporunda kadının hastalığından dolayı hayatını kaybettiğinin belirtilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Eşi Filiz Tekin'in 10 Aralık 2019'da kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirmesi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İbrahim Tekin'in avukatı Mehmet Dönmez, AA muhabirine, müvekkilinin, ölümün darptan değil menenjitten kaynaklandığının belirlenmesi üzerine serbest bırakıldığını söyledi.

Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası, boğma gibi bir bulgu olmadığını kaydeden Dönmez, "İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesinden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespiti yapılmıştır." dedi.

Dönmez, raporları yetkili makamlara sunduklarını ifade ederek, mahkeme kararıyla Ödemiş Kaymakçı Cezaevinde tutuklu bulunan müvekkilinin serbest bırakıldığını söyledi.

Ödemiş'te 10 Aralık 2019'da Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Filiz Tekin'in beyin travması geçirdiği belirlenmiş, yoğun bakımda hayatını kaybetmişti.

Eşini darbettiği ileri sürülen İbrahim Tekin, 3 gün sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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