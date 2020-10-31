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Aktüel İzmir'de enkazın altında kalan kedi kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de enkazın altında kalan kedi kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı, AFAD ekiplerinin depremden etkilenen Bayraklı ilçesindeki bir binanın enkazında kalan kediyi kurtarma görüntülerini paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:13:23 -
İzmir'de enkazın altında kalan kedi kurtarıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir binanın enkazının altında kalan kedinin kurtarılma görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen Bayraklı ilçesindeki bir binanın enkazının altında kalan kediyi kurtarma çabaları yer aldı.

Görüntülerde arama kurtarma personelinin kediye ulaşmak için ortaya koyduğu mücadele ve kedinin kurtarıldıktan sonraki çabası yer aldı.

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