İzmir'de Enduro ve ATV yarışları heyecanı

İzmir'de Enduro ve ATV yarışları heyecanı22 Aralık 2018 Cumartesi 14:49
İZMİR(AA) - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, İzmir’in Urla ilçesinde başladı.
Urla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda yarışmaya katılan 100 sporcu tanıtıldı.
Kızılay'ın "Hayata Bağlan" projesine destek verilecek şampiyonanın startını, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke verdi.
Organizasyonda bugünkü sıralama turlarının ardından yarın final yarışı düzenlenecek.
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