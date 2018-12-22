THY- Euroleague
0553 313 94 23

İzmir'de Enduro ve ATV yarışları heyecanı

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:49
İzmir'de Enduro ve ATV yarışları heyecanı

İZMİR(AA) - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, İzmir’in Urla ilçesinde başladı.

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda yarışmaya katılan 100 sporcu tanıtıldı.

Kızılay'ın "Hayata Bağlan" projesine destek verilecek şampiyonanın startını, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke verdi.

Organizasyonda bugünkü sıralama turlarının ardından yarın final yarışı düzenlenecek.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:49
  1. Türkiye Enduro- Atv Şampiyonası Final Yarışı
  2. Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası
  3. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bırakın ödevini kendisi yapsın
    1. Bırakın ödevini kendisi yapsın
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    3. CHP'lilerin çakma atası: AK Partili..
    4. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, galibiyet..
    5. İran'daki uçakların yüzde 50'si "uçuşu..
    6. CHP'de muhafazakar oy telaşı!
    7. Çocuğunuzun kanser olmaması için...
    8. Erdoğan’ın operasyonu bekletme..
    9. "Terör örgütü güvenlik güçlerinin..
    10. 8 kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da..
    11. Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı..
    12. Erdoğan, karşılaştığı dükkan sahibine..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da!
    14. İzmir'de Enduro ve ATV yarışları..
    15. Kurum: 10 milyar TL'lik bedel yatırıldı
    16. Sokak ortasında korkunç infaz! 5..
    17. Didim açıklarında 44 kaçak göçmen..
    18. Bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar?
    19. Duş almak için girdiği banyoda can verdi
    20. Tek batında 5 kuzu doğurdu!..
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti