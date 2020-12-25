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Aktüel İzmir'de elinde döner bıçağı bulunan kişiye müdahale eden polis yaralandı
Aktüel

İzmir'de elinde döner bıçağı bulunan kişiye müdahale eden polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:56:36 -
İzmir'de elinde döner bıçağı bulunan kişiye müdahale eden polis yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde elinde döner bıçağı bulunan bir kişiye müdahale etmek isteyen polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskiizmir Caddesi'nde bir kişinin döner bıçağı ile dolaştığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye gitti.

Ö.G, kendisine müdahale etmek isteyen polis memurlarından S.T'yi döner bıçağı ile omzundan yaraladı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen polis memuru S.T, arkadaşları tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaçan Ö.G, ekipler tarafından yakalandı. Akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ö. G, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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