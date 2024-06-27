  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İzmir’de ekmeğe zam
Ekonomi

İzmir’de ekmeğe zam

Yeniakit Publisher
2024-06-27 11:42:00 -
İzmir’de ekmeğe zam

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşımın ardından ekmeğe de zam yaptı.

İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İzmir'de ‘200 gram ekmek için 10 TL' olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi.

Yeni fiyatın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

31 Ocak 2024'te ise İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu.

İzmir'de 2 gün önce ulaşıma yüzde 35'e varan zamlar yapılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fırınlarla yarışıyor! Ekrem'den halkın ekmeğine dev zam
Fırınlarla yarışıyor! Ekrem'den halkın ekmeğine dev zam

Ekonomi

Fırınlarla yarışıyor! Ekrem'den halkın ekmeğine dev zam

Tarihin hiçbir döneminde böylesi yok! Ekmeğe göz diken Ekrem
Tarihin hiçbir döneminde böylesi yok! Ekmeğe göz diken Ekrem

Gündem

Tarihin hiçbir döneminde böylesi yok! Ekmeğe göz diken Ekrem

Ekrem yapar onlar bakar! ‘Halkçı’ medyada halk ekmek sessizliği
Ekrem yapar onlar bakar! ‘Halkçı’ medyada halk ekmek sessizliği

Gündem

Ekrem yapar onlar bakar! ‘Halkçı’ medyada halk ekmek sessizliği

CHP bu işi sevdi! İstanbul’dan sonra şimdi de Bursa: Halkın ekmeğine roket gibi zam
CHP bu işi sevdi! İstanbul’dan sonra şimdi de Bursa: Halkın ekmeğine roket gibi zam

Gündem

CHP bu işi sevdi! İstanbul’dan sonra şimdi de Bursa: Halkın ekmeğine roket gibi zam

"Dehşet" bir yalancı! Ekmeğe zam yapan "Sülün Ekrem" fena yakalandı
“Dehşet” bir yalancı! Ekmeğe zam yapan “Sülün Ekrem” fena yakalandı

Gündem

“Dehşet” bir yalancı! Ekmeğe zam yapan “Sülün Ekrem” fena yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23