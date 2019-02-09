İzmir'de dolmuş şoförüne kadın dayağı!
Bir kadının tartıştığı dolmuş şoförünü tekme tokat dövmesi vatandaşın kamerasına yansıdı.09 Şubat 2019 Cumartesi 10:27
İzmir'de, Yeşilyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle dolmuş şoförüyle tartıştı. Kadın, tepki gösterdiği şoföre önce tokat atıp, sonra da tekmeledi.
Yoldan geçen araçta bulunanlar tarafından kaydedilen bu anlar, sosyal medyadan paylaşıldı.
Görüntülerde, kadının, şoförü tekme ve tokat atarak dövmesi ve kendisine müdahale etmeye çalışan kişiyi azarlaması yer alıyor.
gaste24
YORUM YAZ