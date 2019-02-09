İzmir'de dolmuş şoförüne kadın dayağı! Bir kadının tartıştığı dolmuş şoförünü tekme tokat dövmesi vatandaşın kamerasına yansıdı.

İzmir'de, Yeşilyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle dolmuş şoförüyle tartıştı. Kadın, tepki gösterdiği şoföre önce tokat atıp, sonra da tekmeledi. Yoldan geçen araçta bulunanlar tarafından kaydedilen bu anlar, sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntülerde, kadının, şoförü tekme ve tokat atarak dövmesi ve kendisine müdahale etmeye çalışan kişiyi azarlaması yer alıyor. gaste24

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.