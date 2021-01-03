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Aktüel İzmir'de doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Aktüel

İzmir'de doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:05:37 -
İzmir'de doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de özel bir tıp merkezinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinin acil servisinde dün maske takması ve çocuğunu ayakkabılarıyla muayene masasına çıkarmaması konusunda uyaran doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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