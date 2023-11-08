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Yerel İzmir’de DHKP/C operasyonu: 17 gözaltı
Yerel

İzmir’de DHKP/C operasyonu: 17 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 09:44:00 -
İzmir’de DHKP/C operasyonu: 17 gözaltı

İZMİR’de DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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