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Aktüel İzmir'de devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı

Evde yaralı bulunan anne hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:51:29 -
İzmir'de devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, B.A. (25) Kozağaç Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibine yaklaşarak "Annemi öldürdüm" diyerek bağırdı.

B.A'nın üzerinde kan izi ve elinde kesikler gören ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli B.A'nın ifadesi doğrultusunda anne Betül A'nın (49) yaşadığı eve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde yaralı bulunan ve ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Gözaltına alınan B.A, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.


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