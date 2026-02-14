  • İSTANBUL
İzmir'de dev randevu! Karşıyaka Basketbol evinde lider Galatasaray'ı ağırlıyor

İzmir'de dev randevu! Karşıyaka Basketbol evinde lider Galatasaray'ı ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan fırtınası İzmir'e taşınıyor. Ligin 20. haftasında Karşıyaka, yarın sahasında Galatasaray'ı konuk ederek taraftarı önünde kritik bir galibiyet arayacak. Play-off sıralaması ve ligdeki konum açısından her iki dev ekip için de büyük önem taşıyan bu zorlu mücadele, basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Karşıyaka, yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son basamağın bir üstü olan 15. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Başantrenör Candost Volkan'ın öğrencileri, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üç maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi ve ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet almayı hedefliyor.

Karşıyaka - Galatasaray karşılaşmasını Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

