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Aktüel İzmir'de depremden etkilenenler için 3 bin 11 çadır kuruldu
Aktüel

İzmir'de depremden etkilenenler için 3 bin 11 çadır kuruldu

AFAD: "Bunlardan 907'si boş olup vatandaşlarımızın kullanımına açıktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:34:07 -
İzmir'de depremden etkilenenler için 3 bin 11 çadır kuruldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlar için şu ana kadar 3 bin 11 çadır kurulduğunu bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kurulan geçici barınma yerlerine ilişkin bilgi verildi.

Depremden etkilenen vatandaşlar için şu ana kadar 3 bin 11 çadır kurulduğu belirtilen açıklamada, "Bunlardan 907'si boş olup vatandaşlarımızın kullanımına açıktır." ifadesi kullanıldı.

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