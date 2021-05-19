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Gündem İzmir'de deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?
Gündem

İzmir'de deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Deprem nerede ne zaman oldu? İzmir'de yaşayanlar 'Deprem mi oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, deprem mi oldu?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 15:25:00 -
İzmir'de deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

İzmirli vatandaşlar peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından depremin merkez üstünü araştırmaya başladı. Deprem mi oldu?

İzmir'de deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4,3 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 14.14'te, 10,68 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 14.18'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 13,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin hemen yönlendirildiğini belirtti.

Bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerinin de yönlendirildiğini ifade eden Köşger, "Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok" dedi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

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