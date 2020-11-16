İzmir’de deprem! İki ilimizde daha hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın devamlı olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre İzmir Torbalı'da saat 18.04'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9.3 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi. Depremlerin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.