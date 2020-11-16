  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir’de deprem! İki ilimizde daha hissedildi
Gündem

İzmir’de deprem! İki ilimizde daha hissedildi

AFAD'dan yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir Torbalı’da bir deprem meydana geldi. Saatler 18.04’ü gösterdiğinde meydana gelen deprem, Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 20:19:00 -
İzmir’de deprem! İki ilimizde daha hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın devamlı olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre İzmir Torbalı'da saat 18.04'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9.3 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi. Depremlerin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allah bu zındığı paramparça eylesin
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allah bu zındığı paramparça eylesin

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran İbrahim Atabey adlı Kemal..
Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi
Gündem

Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi

Bloomberg'de yer alan bir makalede, "Azerbaycan, Ermenistan ile Karabağ meselesi nedeniyle giriştiği savaşı bitiren anlaşmayla birlikte zafe..
Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay