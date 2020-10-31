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Aktüel İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı
Aktüel

İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı

Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 06:37:12 -
İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, Fadime Tolu'ya ulaşmayı başardı.

53 yaşındaki Tolu, yaralı olarak enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.

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