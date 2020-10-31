İzmir'de deprem bölgesindeki Bakanlar açıklamalarda bulundu

İZMİR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Özellikle şu anda otopsi işlemleri, adli tıp hizmetleri kesintisiz şekilde verilmektedir." dedi.

Bakan Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve diğer ilgililerin katılımıyla İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Gül, "Özellikle şu anda otopsi işlemleri, adli tıp hizmetleri kesintisiz şekilde verilmektedir. Enkaz altında kalan canların çıkarılması için canla başla çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Gül, önce bu canların kurtulmasına yönelik çabaların olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu süreç tamamlandıktan sonra da bire bir buradaki yapılarla ilgili, kusurlu yapılarla ilgili her fiil yine savcılığımız tarafından da titizlikle soruşturulacaktır. Gerekli cezai tüm yolların takibatlarını adli olarak da yapılacaktır. Birlik beraberliğimizi koruyacak şeklide nefret suçu anlamına gelecek her türlü fiillerle ilgili yine kolluk kuvvetleri talimatlandırılmıştır. Bu yönde de takibat sürmektedir."

- "Tüm kamu kuruluşlarımız çalışmaya devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgi ve takibiyle bölgedeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Pakdemirli, önce göçük altında, sonra açıkta canın kalmaması, sonra da aç canın kalmamasını amaçladıklarını dile getirerek "Tüm kamu kuruluşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir problem kalmış gözüküyor." dedi.

Görevli kişilerden yeni bir çalışma istediğini belirten Bakan Pakdemirli, "Tüm operatörler baz istasyonlarını kullanarak özellikle göçük altında kalan canlarımızın kullanmış olduğu cep telefonlarının üçgenleme modeliyle de yerlerini tespit konusunda çalışma yürütüyorlar. Tam üç boyutlu olmadı ama özellikle bize ciddi bir rehberlik edeceğini düşündüğümüz bu çalışmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Pakdemirli, Buse Hasyıldız'ın enkazdan kurtarılmasına da değinerek "Konuşmuş olduğumuz Buse kızımız kurtuldu. Ailesi de çıktı. Maalesef İnci kızımızı da takip ediyorduk, o henüz çıkmadı ama Buse kızımıza tabii ki sevindik. İnşallah umut bağladığımız herkes göçük altından sağlıklı, diri bir şekilde çıkar." ifadelerini kullandı.