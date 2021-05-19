İzmir'de deprem!
İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre İzmir'de 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Kandil’in yapamadığını CHP yapıyor! ‘HDP’lilere bakanlık vermeye yeltenen’ hadsizlere kamuoyundan tepki yağıyor
İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre İzmir'de 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23