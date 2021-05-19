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Gündem İzmir'de deprem!
Gündem

İzmir'de deprem!

İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 14:35:00 -
İzmir'de deprem!

AFAD verilerine göre İzmir'de 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi.

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