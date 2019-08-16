İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Konak Vapur İskelesi yakınlarında oltayla balık avlayan Niyazi Öşme, bir kişiyi denizde hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, öldüğü belirlenen kişinin cesedini sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Azerbaycan uyruklu Nacafov Rövşan'a (29) ait olduğu tespit edildi. Rövşan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





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