İzmir'de DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var
İzmir'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğundan şüphe edilen 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de jandarmanın DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ideolojik eğitim aldıkları şüpheli ve tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 DEAŞ terör örgütü mensubuna yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda 9 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar ile 8 adet yasak yayın kapsamında olan kitaba el konuldu.