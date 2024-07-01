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Gündem İzmir'de DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İzmir'de DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-07-01 10:35:00 - 2024-07-01 10:39:22
İzmir'de DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğundan şüphe edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de jandarmanın DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ideolojik eğitim aldıkları şüpheli ve tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 DEAŞ terör örgütü mensubuna yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda 9 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar ile 8 adet yasak yayın kapsamında olan kitaba el konuldu.

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