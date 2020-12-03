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Aktüel İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Aktüel

İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan "Ebu Haris" kod adlı şüphelinin, Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı bir kişi ile irtibatı olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:49:40 -
İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda örgütsel faaliyetlerde bulunan şüpheli ve onunla bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ ve "selefi/tekfirci" grupların kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, daha önce hakkında dava açılan ve yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilen "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O'nun bir kitabevi ve çevresinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Zanlının terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırma amacıyla gençleri etkilemek için kitabevinde sohbetler düzenlediği, sosyal medya hesabından yayınlar yaptığı, yardım topladığı ve Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi ile de irtibatlı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ramazan O. ve onunla bağlantısı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.

Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan operasyonun, Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "bazı selefi derneklerin silahlandığı" iddiaları sonrası yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ayağına yönelik olduğu da öğrenildi.

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