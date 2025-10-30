  • İSTANBUL
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi paketlendi
Yerel

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi paketlendi

Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi paketlendi

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağlama suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen eş zamanlı operasyonla tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma gerçekleştirdi. Sabah saat 08.00'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

