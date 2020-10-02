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Aktüel İzmir'de çukurda cesedi bulunan çocuğun annesinin akıl sağlığına ilişkin rapor beklenecek
Aktüel

İzmir'de çukurda cesedi bulunan çocuğun annesinin akıl sağlığına ilişkin rapor beklenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:20:53 -
İzmir'de çukurda cesedi bulunan çocuğun annesinin akıl sağlığına ilişkin rapor beklenecek

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili, çocuğun annesi ve sevgilisinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Serkan Elçetin ile Mine Durak, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatı da yer aldı.

Mahkeme Başkanı, sanık Mine Durak'ın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkinin sağlanamadığını, Kovid-19 tedbirleri altında sevkin İstanbul'a yapılmasının gerektiğini belirtti.

İddia makamı, sanık Mine Durak'ın akıl hastalığıyla ilgili rapor aldırılması ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanık avukatları da dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mine Durak'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek üç haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına, akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bunun sanığın davranışları üzerindeki etkisine ilişkin rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.

Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazideki bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet", "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılmıştı.

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