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Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar "Yok artık, o kadar da değildir" diyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar “Yok artık, o kadar da değildir” diyor

Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir YouTube yayınında, kolundaki lüks saat dikkat çekti. Saatin fiyatını duyanların ağzı bir karış açık kaldı.

#1
Foto - Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar "Yok artık, o kadar da değildir" diyor

Televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir YouTube programında kolundaki saat izleyicilerin dikkatini çekti. Yayının ardından saatin değeriyle ilgili paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü.

#2
Foto - Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar "Yok artık, o kadar da değildir" diyor

Saatin yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, güncel kurla karşılığının 139 milyon 321 bin 500 TL seviyesinde olduğu ifade edildi.

#3
Foto - Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar "Yok artık, o kadar da değildir" diyor

Lüks saat kategorisinde yer alan modelin değeri, yayın sonrası en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

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