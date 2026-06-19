Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar “Yok artık, o kadar da değildir” diyor
Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir YouTube yayınında, kolundaki lüks saat dikkat çekti. Saatin fiyatını duyanların ağzı bir karış açık kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir YouTube yayınında, kolundaki lüks saat dikkat çekti. Saatin fiyatını duyanların ağzı bir karış açık kaldı.
Televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir YouTube programında kolundaki saat izleyicilerin dikkatini çekti. Yayının ardından saatin değeriyle ilgili paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü.
Saatin yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, güncel kurla karşılığının 139 milyon 321 bin 500 TL seviyesinde olduğu ifade edildi.
Lüks saat kategorisinde yer alan modelin değeri, yayın sonrası en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
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