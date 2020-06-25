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İzmir'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 05:29:00 -
İzmir'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Alsancak semtinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine açılan ateş sonucu Mustafa Talha Ö. (25) ile Hidayet B. (30) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Talha Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hidayet B. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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