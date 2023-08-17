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Gündem İzmir'de CHP klasiği... İZBAN’da seferler aksadı vatandaş çileden çıktı!
Gündem

İzmir'de CHP klasiği... İZBAN’da seferler aksadı vatandaş çileden çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-08-17 09:45:00 -
İzmir'de CHP klasiği... İZBAN’da seferler aksadı vatandaş çileden çıktı!

İzmir'de her gün binlerce kişi tarafından kullanılan ve banliyö taşımacılığında hizmet veren İZBAN'da özellikle akşam iş çıkışı saatlerinde yaşanan gecikmeler, vatandaşları çileden çıkarttı. Seferlerdeki gecikmeden dolayı istasyonlarca yüzlerce insanın biriktiğini söyleyen vatandaşlar, "Akşam işten çıktığımızda seferler aksadığı için yüzlerce insan İZBAN'da balık istifi gidiyoruz" dedi.

İzmir'de her gün binlerce kişi tarafından kullanılan ve banliyö taşımacılığında hizmet veren İZBAN'da özellikle akşam iş çıkışı saatlerinde yaşanan gecikmeler, vatandaşları çileden çıkarttı. Seferlerdeki gecikmeden dolayı istasyonlarca yüzlerce insanın biriktiğini söyleyen vatandaşlar, "Akşam işten çıktığımızda seferler aksadığı için yüzlerce insan İZBAN'da balık istifi gidiyoruz" dedi.

YOLCULUK DEĞİL EZİYET!

Halkapınar'daki İZBAN durağından Menemen yönüne gitmenin eziyet haline geldiğini söyleyen vatandaşlar, "Neredeyse her akşam seferlerde aksama meydana geliyor. Yolculuk yapmıyoruz, adeta çile çekiyoruz. Dün akşam 18.00 sıralarında geldiğimiz istasyonda en az 40 dakika bekledik. Her geçen dakika istasyondaki yolcu sayısı arttı. Sonrasında gelen trene de yüzlerce kişi binmek isteyince vagonların içerisinde resmen balık istifi bir şekilde evimize gitmek zorunda kaldık" diye konuştu. Benzer sıkıntıların akşam saatlerinde metro istasyonlarında da yaşandığını dile getiren vatandaşlar, "Yetkililerden özellikle akşam iş çıkışı saatlerinde sefer sayılarını arttırmalarını talep ediyoruz" dedi.

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Yorumlar

Numan

Kendi düşen ağlamaz.

MİSAFİR

İzmir'de başkan niye çalışsınk i nasıl olsa her seçim garanti, rekabet yok, hesap soranda yok, miss..
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