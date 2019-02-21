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İzmir'de CHP il binasına siyah çelenk bırakıldı

İzmir’de Buca belediye başkan adayı olarak açıklanan ardından da adaylığı geri çekilen Suat Nezir’e destek veren Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu üyeleri, CHP İzmir İl Başkanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:29
İzmir'de CHP il binasına siyah çelenk bırakıldı

İzmir'de yerel seçimler öncesi Buca Belediye Başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir’e destek veren Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu, CHP İzmir İl Başkanlığı’na gelerek, bu durumu protesto etti.

İl binasının kapısına siyah çelenk bırakan federasyon üyesi yaklaşık 50 kişi, yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi. Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, Nezir’in sonuna kadar arkasında olduklarını, yeniden aday gösterilmemesi halinde, camia olarak tepkisiz kalmayacaklarını ifade etti. Savaşan, şunları söyledi:

"Suat Nezir bu onurlu görevi üstlenmek adına ilçesine gelerek çalışmalara başlamış, ekip oluşturmuş, büro kiralamış, araç giydirmiş ve maddi-manevi emek sarf etmiştir. Ne var ki, Genel Merkez Nezir’in adaylığını hiçbir neden göstermeden hiçe saymış, bir başkasını açıklamıştır. Böyle bir olay Türk siyasi tarihinde görülmedi. Birtakım ayak oyunlarıyla yapılan aday değişikliğini insani, ahlaki ve onurlu bulmuyoruz."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in adaylığın geri çekilmesinin ardından yaptığı açıklamaların, tüm Bucalıları ve Balkan Rumeli camiasını kırdığını, rencide ettiğini söyleyen Savaşan, "Suat Nezir şaibesiz, düzgün, partisine bağlı, parti disiplinine saygılı bir arkadaşımızdır. Yapılan haksızlık Nezir’i onarılmaz şekilde kırmış, hem Buca’da tepkiyle karşılanmış hem Nezir ailesinde hem de Balkan Rumeli camiasında büyük yara açmıştır" diye konuştu.

CHP Konak’ta da tepki

Gün içerisinde bir diğer tepki ise CHP Konak İlçe Başkanlığı önünde dile getirildi. CHP Konak İlçe Başkanlığı binası önünde bir araya gelen yaklaşık 30 partili, belediye meclis üyesi aday listesine tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan grup adına konuşan belediye meclis üyesi aday adayı Gazi Keskin, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ne olursa olsun kendilerinin adayı olduğunu belirterek, "Ancak il başkanlığı ve ilçe başkanlıkları, eşe dosta, arkadaşa makam mevki dağıtma yeri değildir. Emeği, liyakat ve alınteri ile o makamlara gelenlere söyleyecek lafımız yok. Bu süreçte özellikle İzmir’de belediye meclis üyelikleri adayları belirlenirken emek, kadın ve gençlik temsiliyeti gözetilmemiş, baştan sona büyük yanlışlar yapılmıştır" dedi.

Açıklamanın ardından, partililer dağıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:29
  1. İzmir
  2. CHP
  3. Protesto
  4. siyah çelenk

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