İzmir'de CHP belediyeciliği zulmü! Konak ve Karabağlar Belediyesi’ndeki işçilerden grev kararı!

Konak ve Karabağlar Belediyesi'nde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve yetkililer arasında 7 Eylül'den beri devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerin tıkanması üzerine Genel İş Sendikası üyeleri grev süreci aldıklarını açıkladı. Konak Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi'nin kapılarına grev kararı asılırken, belediye önünde toplanan üyeler açıklama yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA 16 OCAK'TA GREV BAŞLIYOR

DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 5 Nolu Şube tarafından yapılan açıklamada, anlaşma sağlanmazsa 16 Ocak'ta greve çıkılacağı belirtildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Bir önceki yıl imzaladığımız toplu iş sözleşmesi, bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir.

Eriyen ücretlerimiz ve sosyal haklarımız talep ettiğimiz noktaya gelinceye dek aynı kararlılıkla ve inançla mücadelemize devam edeceğiz. Eğer toplu iş sözleşmesinde masada anlaşma sağlayamazsak 16 Ocak 2023 Pazartesi itibariyle greve çıkıyoruz."