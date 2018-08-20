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İzmir'de çekyatın içinde cesedi bulunan kadının kızı tutuklandı

Konak ilçesinde, Gülümser Bulut'un (66) cesedi, evindeki çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde kızı Hatice Ayhan tarafından bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:31
İzmir'de çekyatın içinde cesedi bulunan kadının kızı tutuklandı

Olay, İzmir'in Konak ilçesinde Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Annesi Gülümser Bulut'tan bir süre haber almayan, birlikte yaşadıkları kızı Hatice Ayhan, iddiaya göre teyzesiyle birlikte hastanelere gidip annesini aradı. Cumartesi gecesi teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan, salondaki çekyatı açtı. Çekyatın içerisinden Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde inceleme yaptı. Gülümser Bulut'un cansız bedeni, savcının ve polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

'EVDE FARE GİBİ BİR ŞEY KOKUYOR'

Annesi hakkında polise kayıp başvurusunda bulunmayan Hatice Ayhan, çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve buradaki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Hatice Ayhan, gece saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülümser Bulut'un kızıyla birlikte yaşadığı evin kapısına ise mühür vuruldu.

Bulut'un komşularından Hasan Çankaya, kızı Hatice Ayhan'ın, teyzesiyle birlikte hastanelere ve annesinin gidebileceği yerlere gidip onu aradığını söyleyerek, "Gülümser Bulut'u en son Cuma günü balkonda gördüm. Perşembe günü de görmüştüm, çamaşır asıyordu. Uzun zamandır kızıyla beraber yaşıyorlar. Ara sıra kavga eder, tartışırlardı. Hastaneye baktıktan sonra eve gelmişler. Hatice, 'Evde fare gibi bir şey kokuyor' demiş. Sonra kanepenin altına bakmışlar, orada cesedi bulmuşlar. Polisler, olaydan sonra Hatice'yi götürdüler, sonra bir daha gelmedi" dedi.


 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:31
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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