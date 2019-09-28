İzmir'de çatışma çıktı! Yaralılar var İzmir'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, polis kavgaya dair soruşturma başlattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Bozyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mahmut Ç. ile ismi henüz belirlenemeyen kişi, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen kişi, tabanca ile ateş ederek Mahmut Ç'yi yaraladı. Bu sırada olay yerinden geçen 35 FG 369 plakalı araçtaki Mustafa Y. de kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.