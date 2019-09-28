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İzmir'de çatışma çıktı! Yaralılar var

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, polis kavgaya dair soruşturma başlattı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 08:50
İzmir'de çatışma çıktı! Yaralılar var

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bozyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mahmut Ç. ile ismi henüz belirlenemeyen kişi, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen kişi, tabanca ile ateş ederek Mahmut Ç'yi yaraladı. Bu sırada olay yerinden geçen 35 FG 369 plakalı araçtaki Mustafa Y. de kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 08:50
  1. İzmir'in Karabağlar ilçesi
  2. Bozyaka Mahallesi
  3. silahlı kavga
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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