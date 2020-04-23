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Aktüel

İzmir’de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiasına Müftülük’ten yalanlama

İzmir İl Müftülüğü, Karşıyaka ilçesinde bulunan bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

2020-04-23 23:09:46 -
İzmir’de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiasına Müftülük’ten yalanlama

İzmir İl Müftülüğü, Karşıyaka ilçesinde bulunan bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Sosyal medyada Karşıyaka’da bulunan İhsan Gültekin Camisi’nin hoparlöründen müzik yayını yapıldığına ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından İzmir İl Müftülüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya mecralarında yer alan Karşıyaka ilçemize bağlı İhsan Gültekin Camisi’nin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı ve gün içinde uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir" denildi.

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