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Aktüel

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö, tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:45:08 -
İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö, tahliye edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan Banu Ö, tahliye edildi.

Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tahliyesine karar verilen Banu Ö'nün 6 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Ö, tutuklanmıştı.


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