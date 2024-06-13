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Gündem İzmir'de Bylock operasyonu: 6 kişi yakalandı
Gündem

İzmir'de Bylock operasyonu: 6 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 09:49:00 -
İzmir'de Bylock operasyonu: 6 kişi yakalandı

İzmir'de, FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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