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"İzmir'de bunun hasretini çekiyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir’de, şehrin her köşesini doğasına ve büyüklüğüne uygun şekilde yaşanabilir kılan, şehir hayatını kolaylaştıran bir belediyecilik kültürünün hasretini çekiyorum. Bu hasreti İzmirli hemşehrilerimizin de çektiğini biliyorum." diye konuştu.

08 Ocak 2019 Salı 13:43
"İzmir'de bunun hasretini çekiyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir’de, şehrin her köşesini doğasına ve büyüklüğüne uygun şekilde yaşanabilir kılan, şehir hayatını kolaylaştıran bir belediyecilik kültürünün hasretini çekiyorum. Bu hasreti İzmirli hemşehrilerimizin de çektiğini biliyorum." dedi.

AA'nın haberine göre Dağ, yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde halk, belediye başkanı, milletvekilleri ve bakanlıklar arasındaki uyumlu çalışma ve işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin şehir ve bölge ayrımı gözetmeksizin hizmetlerine ve yatırımlarına devam ettiğine işaret eden Dağ, bir yere yatırım yapılması söz konusu olduğunda halkın taleplerini alıp ihtiyaçlarını tespit ederek hareket ettiklerini aktardı.

"Hasretini çekiyorum"

Dağ, Kınık Belediyesi tarafından yapılacak olan çevre düzenlemesi, rekreasyon ve trafik düzenleme projelerine de ayrılan 9 milyon liralık bütçe ile birlikte Kınık’ta hayata geçirilecek projelerin değerinin 85 milyon lirayı bulacağının bilgisini vererek şunları kaydetti:

"İzmir’de yaşayan, bu doğa harikası şehri temsilen Ankara’da mesai harcayan birisi olarak, İzmir’de, şehrin her köşesini doğasına ve büyüklüğüne uygun şekilde yaşanabilir kılan, şehir hayatını kolaylaştıran bir belediyecilik kültürünün hasretini çekiyorum. Bu hasreti İzmirli hemşehrilerimizin de çektiğini biliyorum. 2014 yılında yönetimine geldiğimiz ilçelerimizde bu hasreti dindirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biz AK Parti olarak Türkiye’de belediyeciliğin standartlarını ve çıtasını yükselten bir partiyiz. Halkımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve bakanlıklarımız ile birlikte tam bir işbirliği ve uyum içerisinde bu çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bahsi geçen bu yatırımların nihayete ermesi sürecinde emeği geçen Bakanlık yetkililerine, milletvekillerimize ve Belediye Başkanına da İzmir adına teşekkür ediyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:43
  1. Ankara
  2. Hamza Dağ
  3. AK Parti
  4. İzmir
  5. İzmir Belediye

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