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İzmir'de birkaç saatte 324 göçmen yakalandı

İzmir'de, birkaç saat içinde Çeşme, Dikili, Gümüldür ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 324 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Eylül 2019 Pazar 21:39
İzmir'de birkaç saatte 324 göçmen yakalandı

Çeşme ilçesi açıklarında 3 lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Botları durduran ekipler, 78 Suriye, 49 Afganistan, 10 Somali, 12 Irak ve 3 Filistin uyruklu göçmeni yakaladı.

Ekipler ayrıca Dikili ilçesi açıklarında iki ayrı bölgede tespit edilen lastik botlardaki 35 Afganistan, 29 Suriye ve 7 Irak uyruklu düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

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Gümüldür ilçesi Özdere açıklarında ise hareket halindeki lastik botta 35 Suriye, 3 Filistin ve 3 Küba uyruklu göçmen yakalandı. 

Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botta 50 Afganistan ve 10 Güney Afrika uyruklu göçmeni gözetim altına aldı. 

Kıyıya çıkarılan 324 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 21:39
  1. izmir
  2. çeşme
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