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Yaşam İzmir'de bir şahıs, boruyla köpeği acımasızca dövdü
Yaşam

İzmir'de bir şahıs, boruyla köpeği acımasızca dövdü

İzmir'in Selçuklu ilçesinde boruyla bir köpeği acımasızca döven şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. 947 lira para cezası uygulanan şahıs hakkında hayvanseverler şikayetçi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 00:04:00 -

İzmir’in Selçuk ilçesinde vicdansız bir kişi elindeki boruyla köpeği acımasızca dövdü. Köpeğe şiddet uygulayan kişinin görüntüleri tepki çekti. Polis, görüntülerin ardından şahsı gözaltına aldı.

Köpeği acımasızca dövdü

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde yaşanan olayda isminin Engin K. olduğu öğrenilen kişi, bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladı.

Para cezası uygulandı

 

O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Polisin şahsa 947 TL ceza uyguladığı öğrenildi.

Öte yandan hayvanseverlerin de şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

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