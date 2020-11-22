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Aktüel İzmir'de bir otomobilde yapılan aramada 284 tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

İzmir'de bir otomobilde yapılan aramada 284 tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:50:37 -
İzmir'de bir otomobilde yapılan aramada 284 tarihi eser ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobile düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında sikke ve yüzüklerin de bulunduğu 284 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu tarihi eser taşıdığı değerlendirilen bir otomobile operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 268 sikke, 6 yüzük ve 10 farklı obje ele geçirildi.

Eserler, Bergama Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken sürücü hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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