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Aktüel İzmir'de bir otomobilde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Aktüel

İzmir'de bir otomobilde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:22:56 -
İzmir'de bir otomobilde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de bir otomobilde 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Y.S ve A.Y'nin İstanbul'dan bir araçla İzmir'e uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Bir süre takip edildikten sonra durdurulan araçta narkotik köpeği "Nero" ile yapılan aramalarda, sırt çantasındaki kıyafetlerin arasına gizlenmiş 1,5 kilogram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan H.Y.S ve A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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