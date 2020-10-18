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Aktüel İzmir'de bir kişi bahçesinde ölü bulundu
Aktüel

İzmir'de bir kişi bahçesinde ölü bulundu

Yaşamını yitiren kişinin, hat çekmek üzere çıktığı elektrik direğinden düşmüş olabileceği ileri sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:23:43 -
İzmir'de bir kişi bahçesinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 49 yaşındaki kişi, bahçesinde ölmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi'nde elektrikçilik yapan Cavit Öncel (49), dün gece evine dönmedi. Öncel, Ovalık mevkisinde bulunan bahçesindeki elektrik direğinin yanında, komşusu tarafından ölmüş halde bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Öncel'in bahçesindeki elektrik direğine hat çekmek için çıktığı ve buradan düşerek yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öncel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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