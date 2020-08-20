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Aktüel İzmir’de bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle evinde ölü bulundu
Aktüel

İzmir’de bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle evinde ölü bulundu

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 07:18:56 -
İzmir’de bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanıştığı Serkan D. ile alkol aldı. Kadın daha sonra, Serkan D'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi.

Burada bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel’in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini ve kolunun kopma noktasına geldiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Serkan D’yi gözaltına aldı.

Yüksel’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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